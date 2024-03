CORTINA (BELLUNO) - «L’emendamento votato dal Senato è importante e significativo per noi, che stiamo vivendo un momento cruciale, nella tempistica per la realizzazione delle opere per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026»: l’assessore comunale all’urbanistica Stefano Ghezze valuta con estremo interesse l’emendamento alla manovra finanziaria, varato con 81 voti favorevoli della maggioranza, 31 astensioni e 20 voti contrari. Le nuove norme del provvedimento hanno l’obiettivo di completare le opere necessarie allo svolgimento dei Giochi, con una revisione delle attribuzioni del commissario.

IL DOCUMENTO

«Questo documento comprende numerose opere, che riguardano la mobilità in diverse regioni del Nord Italia, per cui mi è difficile quantificare l’importo che riguarda soltanto Cortina – aggiunge l’assessore Ghezze – perché si parla di strade e ferrovie, di stazioni e molto altro. Sarà migliorato il collegamento ferroviario verso Milano. Per quanto riguarda noi, la nostra realtà in Ampezzo, ci sono i due interventi viari, il Lotto 0 e il Lotto 1, che interessano la viabilità nel cuore del paese, con la nuova bretella sotto via delle Guide alpine e il miglioramento, la rivisitazione del Lungoboite dottor Majoni, fra i ponti Corona e Crignes. Questo comporterà la pedonalizzazione di via Cesare Battisti, con l’ampliamento della zona a traffico limitato, che per ora riguarda solamente corso Italia. Questo è un intervento strategico, una sostanziale modifica urbanistica alla viabilità nel nostro paese. Per un miglioramento complessivo della mobilità è però indispensabile la costruzione del nuovo impianto di risalita, dal centro verso Socrepes, e del parcheggio interrato alla stazione di partenza della cabinovia, in piazzale Revis, dove confluiranno i due lotti della nuova viabilità».

L’URGENZA

Per l’assessore Ghezze è determinante la tempestività degli interventi: «In questi giorni stiamo vedendo il cantiere dello sliding centre, la nuova pista da bob, skeleton e slittino: l’opera è iniziata. Per tutto il resto è indispensabile una accelerazione della procedura, soprattutto serve un’immediata cantierizzazione. Dopo i lunghi iter di approvazione, ora è il momento dell’esecuzione. C’è la preoccupazione del Comune di Cortina, della Regione Veneto, ma anche del Governo nazionale. L’emendamento votato in Senato consta di sei articoli, ma quello che per noi è più importante è la revisione che prevede l’inserimento di Anas, con il compito di coordinamento straordinario e di supporto alla Società infrastrutture Milano Cortina. A meno di due anni dai Giochi, tutto questo è strategico». Sul ruolo dell’amministrazione comunale, Ghezze precisa: «Non abbiamo competenze specifiche, che ricadono invece su Simico e Anas. Noi però abbiamo l’impegno di sollecitare, affinché si vada avanti con le opere. Dobbiamo farci sentire dal Governo e da Simico».

LA VALUTAZIONE

C’è infine una sua valutazione politica: «In Senato l’emendamento è passato con larga maggioranza, ma dopo accalorate polemiche, di carattere meramente politico. È un peccato, perché i Giochi olimpici e paralimpici dovrebbero essere occasione per unire, partendo dall’evento sportivo, coinvolgendo le comunità, con l’azione di governo. Nel 2019, all’assegnazione dei Giochi, gioirono anche forze politiche che oggi si oppongono al Governo. I Giochi comportano un beneficio nazionale, non soltanto alla comunità di Cortina, alla provincia di Belluno, al Veneto. Noi ora siamo soddisfatti di questo passo in Senato, ma aspettiamo che ci siano riscontri immediati e duraturi sul territorio, grazie all’azione di Anas. È inoltre positivo che sia stata rivista la governance di Simico, con un collegamento diretto con il Governo nazionale».