CORTINA - All’aggiudicazione della commessa, 81 milioni per la pista da bob a Cortina d’Ampezzo da realizzare in 625 giorni, Impresa Pizzarotti aveva dichiarato: «Siamo convinti di poter realizzare questa opera nei modi e nei tempi previsti nel bando di gara». Ieri, a quasi due mesi dall’avvio dell’intervento, l’azienda di Parma l’ha ribadito: «I lavori del cantiere procedono come da programma». È la risposta alle critiche degli attivisti e dei parlamentari, che di recente avevano segnalato presunti ritardi sulla tabella di marcia per le Olimpiadi Invernali 2026.

L’ATTACCO

La scorsa settimana il Coordinamento delle associazioni ambientaliste dell’Alto Bellunese, fermamente contrarie allo sliding centre, avevano parlato di criticità: «A parte una recinzione, nulla denota l’avanzamento dell’opera che infatti non è ancora iniziata ed è ovvio, dato che non è ancora pronto il villaggio provvisorio che dovrà ospitare a Socol i circa 200 operai reclutati da Pizzarotti». Alleanza Verdi Sinistra era così ripartita all’attacco. «L'ipotesi che si riesca a portare a termine l'impianto, per permettere agli atleti di collaudarla in tempo, diventa sempre più remota, con il concreto rischio che poi resterà uno scheletro nel deserto», aveva detto la senatrice veronese Aurora Floridia. «Rimasti in silenzio dopo i nostri numerosi appelli, ora Salvini, Zaia e Malagò vorrebbero avere la cortesia di dire cosa sta accadendo? Siamo già al piano B?», aveva chiesto la deputata veneziana Luana Zanella.

LE ATTIVITÀ

A parlare è stata però direttamente l’azienda incaricata dei lavori, facendo il punto innanzi tutto sulle prime attività concluse: «In soli due mesi, nonostante le condizioni meteo non particolarmente favorevoli, Impresa Pizzarotti ha completato la bonifica da ordigni bellici, l'asportazione delle ceppaie, le demolizioni delle strutture preesistenti, i rilevamenti topografici tramite droni, la recinzione, gli accessi e le piste di cantiere». Nella nota è stato poi precisato che «il monitoraggio ambientale è stato avviato» e «sono stati chiusi» i contratti per la fornitura di materiali e servizi, quali «l’acciaio da cemento armato, il calcestruzzo, le carpenterie metalliche, le principali attrezzature da cantiere, i servizi di guardiania, la topografia e i laboratorio prove».

Le operazioni attualmente in corso riguardano tre fronti. Innanzi tutto «i movimenti terra», sia della pista che della viabilità, nonché «i consolidamenti dei versanti tramite micropali e pareti chiodate», incarichi assegnati rispettivamente alle imprese venete Brussi-Superbeton-De Pra e Dolomiti Rocce. Inoltre sono alla fase dei contratti e delle forniture sia «la centrale di refrigerazione», sia «l'impianto di distribuzione del glicole (il composto chimico utilizzato per abbassare la temperatura, ndr.) all'interno del corpo pista». Ancora, è stato specificato che «sono già stati eseguiti i rilievi e concordate con l’ente gestore le modalità operative» per lo spostamento di una linea di media tensione e di una cabina elettrica.

Ma il calendario si annuncia fitto. A maggio verrà allestito «il Mock Up (il modello della pista, ndr.) e inizieranno i getti di pulizia e delle sottostrutture». Nel frattempo saranno stipulati i contratti relativi alle forniture «di elementi prefabbricati e le altre opere impiantistiche».

GLI ADDETTI

Quanto ai rilievi sul poco personale avvistato nella Conca finora, Impresa Pizzarotti ha puntualizzato che al momento lavorano in cantiere «circa 40 persone», confermando che però il numero salirà fino a 200 «nei momenti di picco», per cui l’attuale turno unico si sdoppierà in due turnazioni, «una volta concluso l’iter per l’ottenimento dei permessi». Autorizzazioni che invece sono già arrivate per il campo base di Socol, il quale «sarà messo in funzione nel prossimo mese», in quanto sono già in corso i montaggi dei dormitori per i primi 112 addetti, ai quali saranno garantiti la mensa, un club e il servizio lavanderia.