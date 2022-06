Meteo, le previsioni in Veneto per i prossimi giorni: in arrivo temporali forti e grandinate

Meteo, le previsioni in Veneto per i prossimi giorni. È atteso per la serata di giovedì 2 giugno e per domani, venerdì 3 giugno, un peggioramento delle condizioni del tempo sulla nostra regione. Alla luce delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, ha dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica riferita allo scenario per temporali forti, valevole dalle ore 12 del 3 giugno alle ore 00 di sabato 4 giugno.

APPROFONDIMENTI IL MALTEMPO La grandinata ad Asolo: la gente spala il ghiaccio in via Browning BIBIONE Le onde divorano un chilometro di spiaggia: allarme per i turisti... SPRESIANO Il tetto delle piscine alle Bandie distrutto dal maltempo di questa... IL BILANCIO Maltempo ad Asolo e nel Trevigiano: la notte da incubo e i danni per...

Previsioni meteo in Veneto

Le previsioni indicano per la serata/notte di oggi, giovedì 2 giugno, la possibilità di rovesci su Dolomiti e Prealpi, e per domani, venerdì 3 giugno, dalla tarda mattinata della probabilità di rovesci e temporali sparsi, specie sulle Dolomiti, con rischio più basso sulle Prealpi. Non si escludono fenomeni localmente intensi e grandinate.



Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento di Vene-A, Vene-H, Vene-B e Vene-C.