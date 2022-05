Le onde divorano un chilometro di spiaggia: allarme per i turisti della Pentecoste

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Il mare cancella un chilometro della spiaggia di Bibione. Amaro risveglio oggi, 29 maggio, per operatori e turisti della nota località turistica veneziana. Con il maltempo di sabato il mare si è ingrossato invadendo il litorale più a est della costa. Il risultato è devastante. A ridosso infatti della Pentecoste, che richiama a Bibione migliaia di vacanzieri tedeschi e austriaci, la spiaggia è stata distrutta da una violenta mareggiata.

Un tratto molto esteso tra Bibione e il Lido dei Pini è stato divorato dalle onde che di volta in volta hanno portato via la sabbia. Danneggiata anche la "Spiaggia di Pluto", tra le primissime in Italia a servizio dei vacanzieri che arrivano al mare con i loro amici a 4 zampe. Qui il mare ha portato via le prime file del litorale.

Questa mattina Roberto Bellomo, che da sempre pubblica le sue splendide foto del litorale a est di Bibione, tra un arcobaleno che si "spegneva" in mare, anche le immagini che mettevano in risalto la devastante mareggiata.