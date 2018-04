Cercasi gestore per la bella malga fra i pascoli... e si può fare attività agrituristica

di Giuditta Bolzonello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOZZO - Bella stagione all'orizzonte: è tempo diIldi, proprietario dell'immobile, affida, ed annessi terreni ad uso agricolo a. Le offerte vanno presentate entro le 12 del 20 aprile, il 23 è previsto il pubblico incanto.Terreni destinati al pascolo, circa 455 ettari, ma la superficie a pascolo effettiva costituente il complesso risulta essere di 179,3 ettari. Malga delle Armente o Casera delle Vace è composta da due fabbricati oltre agli annessi terreni ad uso pascolo, due edifici adibiti ad alloggio con lavorazione del latte e cantina deposito e una grande stalla. Il fabbricato rurale ad uso casera si sviluppa su due livelli, piano terra e piano primo. Al piano terra cucina e servizi vari compreso il locale per la stagionatura dei prodotti lì confezionati. Al piano superiore quattro camere e servizio igienico,Il fabbricato rurale ad uso stallone è caratterizzato da cinque spazi trasversali adiacenti e collegati tra loro con accessi multipli dall'esterno. Il contratto di affitto sarà di 14 anni e 7 mesi con decorrenza dal 15 maggio 2018 e termine al 15 dicembre 2032, Il canone di affitto annuo posto a base di gara viene stabilito in 12mila euro. Il gestore dovrà assicurare un carico annuale di bestiame bovino pari ad almeno 120 bovini adulti, di cui almeno 20 vacche da latte in mungitura e la restante parte da manze e/o bovine da rimonta; sono vietati ovini e/o caprini. Il gestore deve custodire e sorvegliare il bestiame, il partecipante al bando dovrà possedere almeno 40 vacche da latte, manze o bovine da rimonta al momento della presentazione dell'offerta pena l'esclusione dalla gara e in caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere almeno il 60% dei capi richiesti. Il concessionario, inoltre, dovrà annualmente provvedere allo sfalcio di aree verdi a ridosso dell'abitato di Lozzo, su indicazione, ad inizio stagione, da parte dell'amministrazione comunale.