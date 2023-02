BELLUNO - È sbucata all’improvviso e la donna che se l’è trovata davanti non è riuscita a fare nulla per evitare l’impatto. Una lupa di circa un anno è rimasta gravemente ferita ieri pomeriggio dopo essere stata investita in via Miari, nella zona di rettilineo della provinciale 1, che porta verso Levego. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia Stardale e della polizia provinciale. L’animale è stata subito soccorsa e portata dal veterinario. Solo oggi si saprà se è stato possibile curarla o se si è dovuti procedere all’eutanasia.

ALL'IMPROVVISO NEL POMERIGGIO

Mancavano pochi minuti alle 17 quando è avvenuto lo schianto. Una donna al volante della sua auto ha travolto il predatore che era sbucato dalla destra della carreggiata. L’automobilista si è fermata e ha chiesto aiuto alla polizia. La sua vettura ha riportato danni nella parte anteriore, ma era comunque ancora funzionante. Nessuna conseguenza fisica per lei, ma ferite profonde per la lupa. «Sembrerebbe avere dei traumi interni - spiega Franco De Bon, consigliere provinciale delegato alla fauna, caccia e pesca - la polizia provinciale ha recuperato l’animale, portata da un veterinario che la sta valutando. Parliamo di una lupa piccola, nata forse un anno fa».

IL PRECEDENTE

Non è la prima volta che un episodio del genere accade sulla provinciale 1 Sinistra Piave a Belluno. Era il 18 novembre scorso quando si dava notizia di una lupa di poco più di un anno investita e uccisa nella zona di Sagrogna. È la conferma che la presenza è certa anche in città: si tratta di lupi che scendono dal Nevegal dove c’è un branco stabile. De Bon però tranquillizza: «Dai dati citati di recente da 150 anni non sembrano esserci state aggressioni di lupi contro l’uomo, mentre ogni anno sulle Alpi, comprese le Alpi svizzere, muoiono per incidente con vacche o cavalli una media di 6 persone».