Nuovo questore Lilia Fredella, la super poliziotta che incastrò Bossetti

BELLUNO - Questura: cambio al vertice dal prossimo 2 settembre. Il questore Lucio Aprile in partenza per Forlì e in arrivo il nuovo questore di Belluno che sarà per la prima volta una donna. Da ieri è ufficiale: in via Volontari della Libertà, 13, arriverà la bellunese Lilia Fredella. È la poliziotta che ha contribuito a trovare l’assassino di Yara Gambirasio, Fredella vanta un curriculum iniziato quasi 30 anni fa in polizia. Con incarichi che l’hanno portata non solo in tutta Italia, ma...