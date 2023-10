BELLUNO - I Centri per l'impiego della provincia di Belluno, in collaborazione con gli enti bilaterali territoriali del turismo e del terziario e con Longarone Fiere, selezionano addetti alla reception, camerieri, cuochi, baristi, commessi, addetti alle pulizie, operatori degli impianti di risalita e altre figure da impiegare nelle strutture del comprensorio bellunese delle Dolomiti per la stagione invernale. La Regione del Veneto e Veneto Lavoro promuovono la prima edizione di "IncontraLavoro Dolomiti": è un'iniziativa di recruiting organizzata dai Centri per l'impiego di Belluno in collaborazione con gli enti bilaterali territoriali del Settore Turismo e del Terziario di Belluno e con Longarone Fiere. Le aziende alla ricerca di personale possono contattare i Centri per l'impiego del bellunese, descrivendo le caratteristiche delle posizioni ricercate, la tipologia di contratto offerto e servizi accessori quali la disponibilità di vitto e alloggio.

DOMANDA E OFFERTA

Per segnalare le proprie offerte di lavoro e ottenere informazioni sugli altri servizi offerti alle aziende dai Centri per l'impiego del Veneto, fino al 4 ottobre sarà inoltre possibile rivolgersi allo stand di Veneto Lavoro presente a Longarone Fiere in occasione di Dolomiti HoReCa 2023, la 3° edizione della Fiera per l'ospitalità e la ristorazione in montagna. I lavoratori interessati a partecipare alle selezioni possono inviare il proprio curriculum vitae, completo dei riferimenti per essere contattati, all'indirizzo email imprese.belluno@venetolavoro.it oppure candidarsi autonomamente online accedendo al portale ClicLavoro Veneto tramite credenziali Spid e utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online alla sezione "IncontraLavoro". All'interno dell'evento "IncontraLavoro Dolomiti" sono pubblicate le offerte a cui è già possibile candidarsi con la descrizione dettagliata dei profili ricercati.

IL CALENDARIO

I colloqui di selezione per alcune delle aziende aderenti si svolgeranno: lunedì 16 ottobre presso il Cpi di Pieve di Cadore; mercoledì 18 ottobre presso il Cpi di Belluno mentre giovedì 19 ottobre al Cpi di Agordo. Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile rivolgersi a uno dei Centri per l'Impiego dell'Ambito di Belluno telefonando al numero unico 049 7448041.

IL TREND

Nel frattempo arriva anche un'analisi del Veneto post-Covid che torna quasi ai livelli di normalità: 36mila le imprese attive, incremento delle assunzioni di lavoratori full-time +11% e una buona incidenza di professioni qualificate. Camerieri, cuochi e baristi i profili più richiesti. Da qui è partito l'incontro di ieri a Venezia organizzato da Manageritalia Veneto e Ciset. Dall'analisi emergono retribuzioni più contenute nei settori alberghiero e della ristorazione. Il turismo, relativamente alle assunzioni, cresce più degli altri settori, con una concentrazione maggiore del lavoro a tempo determinato +8% e part-time, anche se nel 2022 si è notato un incremento del full-time (+11%). Le donne sono il 49,5%, che però nel 2022 vengono superate dagli uomini (50,5%). L'indagine rileva, inoltre, una significativa incidenza di professioni qualificate dei servizi (2 assunzioni su 3), con una crescita del 43% delle professioni intellettuali. La fascia di età dove più si concentra il lavoro è quella tra i 15 e i 29 anni (+9% rispetto al 2019). Prosegue invece la flessione dei laureati e aumentano le assunzioni di personale con bassi titoli di studio. Aumentano le assunzioni di stranieri: nel primo semestre 2023 +16,2% rispetto agli italiani.