LONGARONE - La Marcolin è una delle più grandi aziende di occhialeria bellunesi e si trova nella sede industriale di Longarone. Ma i contenuti del nuovo contratto integrativo firmato dai sindacati al tavolo con la stessa azienda, sembrano quelli garantiti dal welfare del nord-Europa. La grande novità del nuovo contratto consiste infatti in una proposta di riduzione di orario (6 ore quotidiane anziché le tradizionali 8) a salario invariato.

Orario ridotto e stesso stipendio con il part time prolungato

Il primo passo per raggiungere questo obiettivo è stata la possibilità, sottoscritta dalle parti, di scegliere non solo il tradizionale part-time di 20 ore, ma di prolungarlo. Ed in una realtà industriale dove l'incidenza dell'occupazione femminile è pari al 70%, aver messo a disposizione orari part-time che possono arrivare sino alle 30 e 35 ore, quindi oltre le classiche 20, rappresenta una risposta alle esigenze di vita e di reddito delle lavoratrici e dei lavoratori.

Cambiano anche i turni di lavoro

Inoltre ed è questo il secondo passo è stata introdotta su base volontaria la possibilità di lavorare con turni di 6 ore su 5 giorni, anziché su 6 giorni come previsto dal contratto nazionale di lavoro del settore. E questo, di fatto, appare come un grosso miglioramento che verosimilmente sarà in grado di attirare moltissime persone che si faranno allettare dalla proposta.

Risparmio energetico, permessi e premio produzione

Soddisfatta Milena Cesca (Femca Cisl): «Si tratta di un contratto innovativo perché introduce novità importanti su conciliazione, orari e tutela dell'ambiente. Ed ha al proprio interno novità importanti per la componente femminile che potrebbero creare buone pratiche da copiare. Ancora: parte del premio di risultato sarà legato al risparmio energetico, una voce che in questa azienda ancora non c'era ed ora è stato inserito insieme anche ai distributori di acqua filtrata che sostituiranno le bottigliette di plastica. Il nuovo contratto prevede anche, per esempio, permessi per viste mediche ed altre agevolazioni.

Il premio di produzione punta a raddoppiare quello degli ultimi anni, naturalmente compatibilmente ai risultati raggiunti

Il premio potrà poi essere anche convertito dai lavoratori in welfare e in questo caso non solo non pagheranno le tasse su quel premio, ma l'azienda glielo maggiorerà di un ulteriore 15%. È insomma una contrattazione di respiro ed anche inclusiva per le persone svantaggiate».

Nuove forme di turnistica