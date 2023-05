Belluno. Lavoro nero, 25 casi scoperti dalla Finanza: 5 attività sospese

BELLUNO - Sono 25 i lavoratori in nero individuati dalla guardia di finanza di Belluno da inizio anno a oggi. Durante i controlli sono stati scoperti 13 esercizi commerciali che somministravano alimenti e bevande e non erano in regola. In questi negozi lavoravano 17 persone in nero e 8 erano irregolari, cioè con contratto a chiamata ma il datore di lavoro non eseguiva le preliminari comunicazioni previste per la giornata di impiego.

Ma c'è di più. I finanzieri hanno riscontrato altre irregolarità come la corresponsione dello stipendio con modalità diverse da quelle previste. In particolare in due esercizi commerciali sono state violate le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In 5 casi è stata sospesa l'attività imprenditoriale.