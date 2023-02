Lavoratori in nero, violazioni in materia di sicurezza e igiene: chiuso un hotel ristorante e multa da 15mila euro

BELLUNO - Il nucleo Ispettorato carabinieri del lavoro di Belluno - assieme ai militari del Nas di Treviso e ai carabinieri del Comando Provinciale di Belluno - ha individuato in un hotel-ristorante dell’area di Belluno, due lavoratori privi di regolare assunzione, questo ha comportato l'emissione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. L'albergo è stato chiuso e il legale rappresentante della struttura dovrà rispondere all’autorità giudiziaria anche per le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’omessa applicazione del documento di valutazione dei rischi. Sono, inoltre, state riscontrate irregolarità per la mancata applicazione del piano di autocontrollo (Haccp) e non conformità igienico sanitarie sul piano strutturale. Complessivamente sono state elevate sanzioni e ammende per oltre 15.000 euro. L'intervento rientra nell’ambito dei controlli dei locali pubblici, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché alla prevenzione e repressione del fenomeno dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso.