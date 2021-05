Incidente a Lamon. Lavori al tetto della sua casa: uomo precipita e muore

LAMON (BELLUNO)- Infortunio mortale all'ora di pranzo di sabato. Un uomo è precipitato dal tetto della sua abitazione in via Ferd nel territorio comunale di Lamon. Pare che l'uomo fosse impegnato in alcuni lavori di manutenzione quando è caduto. Secondo quanto si è appreso all'arrivo dei soccorritori per lui non c'era già più nulla da fare. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Feltre. L'identità della vittima al momento non è stata resa nota.