Via al cantiere dell'ospedale di Lamon, costerà 3 milioni di euro

LAMON (BELLUNO) - E' stato l'assessore veneto alla Sanità Manuela Lanzarin a dare il primo colpo di martello pneumatico all'ospedale di Lamon dando così il via al cantiere da tre milioni di euro che permetterà alla struttura del paese del Fagiolo di diventare uno dei centri all'avanguardia per quanto riguarda le cure riabilitative.

La struttura che ospita un terzo dei pazienti fuori Ulss e fuori regione nei prossimi mesi si specializzerà anche nelle cure post covid con l'obiettivo di restituire quanto prima la vecchia vita a chi si è trovato a combattere contro il temuto virus.

Il preventivo di spesa, a finanziare il progetto anche i Fondi di Confine, è di 3 milioni di euro che includono sia l'ampliamento che la messa in sicurezza dal punto di vista sismico della struttura.