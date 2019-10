Vaia, ci sono 500mila metri cubi di detriti, sassi, legname nel lago di Alleghe /Come era prima e dopo

di Alda Vanzan

BELLUNO - Immaginate venti campi da calcio. Ma non a livello campagna.Ecco, quella superficie così larga e così spessa dà l'idea di quantoci sia da portare via daldi, devastato quasi un anno fa dalla tempesta Vaia. Sonoche, come ha sottolineato ieri il governatore del Veneto Luca Zaia, hanno trasformato in uno stagno quello che una volta era uno specchio d'acqua color smeraldo.Per ripulirlo si spenderanno 8 milioni di euro. E altri 8 milioni e 700mila euro serviranno per, sistemare i versanti e rifare la strada che fino all'anno scorso era percorsa da 150mila persone, chi a piedi e chi col trenino. I soldi ci sono, ma per non perdere i contributi statali bisognava definire gli interventi entro il 30 settembre. Adempimenti che la Regione Veneto ha espletato nei termini e di cui ieri, a Palazzo Balbi, sono stati presentati due dei principali interventi. Appunto, il lago di Alleghe e la gola dei Serrai.