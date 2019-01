© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROCCA PIETORE - Ildenuncia sul propriounda unain visita a Rocca Pietore, nel Bellunese, tristemente salito alla ribalta perché devastato dal maltempo dell'autunno scorso.Nel commento la turista definisce "indegni" e "indecenti" gli abitanti della zona, scrivendo che pensano solo "a prendere i soldi del parcheggio", che lasciano "a remengo alberi sulle strade", ma l'affondo si spinge ben oltre, con una scritta in maiuscolo:. Poi l'esortazione: "Ma piegate la schiena a lavorare... e c'è gente che gli vuol pure dare soldi...". Insomma, una critica feroce a quei cittadini che hanno subito il disastro del maltempo, che hanno lavorato, si sono rimboccati le maniche e hanno rimesso a posto un paese in tempi record. Questo non significa, ovviamente, che tutto sia già perfetto nella zona, vista anche l'entità del danno, ma l'attacco appare davvero smisurato. E non è passato inosservato, immediata lasui social del presidente della Regione Veneto, che scrive: "Sono esterrefatto, non c'è il minimo rispetto per chi ha visto il proprio paese distrutto e i boschi spazzati via dalla furia del vento. Vorrei elencare alla signora i miracoli compiuti dalla popolazione bellunese in pochi giorni, dall'acquedotto riparato in tempi record alle strade sgomberate, a tutto il resto. Ma forse non ne vale la pena, per chi riesce ad esprimersi in questo modo.Sbaglio? Cosa ne pensate?".