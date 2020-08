Carambola sulla statale, poi l'auto finisce ruote all'aria fuori strada: due feriti

OSPITALE - Poco dopo le 13.30 di oggi, 16 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Termine a Ospitale di Cadore per un’auto che, percorrendo la Statale 51 d'Alemagna verso Belluno, per cause al vaglio, è finita, rovesciata fuori strada. La persona al volante ha perso il controllo della sua Ford Focus, poco prima di entrare nella galleria di Termine, schiantandosi poi fuori strada. A bordo c'erano 4 persone: due sono rimaste ferite.

I pompieri intervenuti con i permanenti di Pieve, Belluno e i volontari di Longarone e hanno messo in sicurezza l'auto, mentre i due feriti venuti fuori autonomamente sono stati presi in cura dal personale sanitario per essere trasferiti in pronto soccorso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza con il recupero dell'auto. Ultimo aggiornamento: 18:50