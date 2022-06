Con la moto contro un camper: due centauri morti sul colpo. Chiusa la Regionale

FELTRE - Poco dopo le 15, di oggi domenica 12 giugno, tragedia della strada sulla Regionale 348 in località Sanzan nel comune di Feltre: nel tremendo scontro tra una moto e un camper sono morti i due centauri.

I pompieri arrivati da Feltre con i volontari del basso feltrino, hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato i soccorsi sanitari. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte della coppia che viaggiava a bordo della moto. Sono ora in corso i rilievi del sinistro da parte delle forze dell'ordine. La strada al momento è stata subito chiusa con gravi disagi per il traffico.