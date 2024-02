BELLUNO - Pedalava, come al solito, a Piaia, Comune di Ponte nelle Alpi. In salita, direzione Quantin. Un giro che faceva sempre, su una strada che conosceva bene. Davide Mazzon, già primario di Anestesia e Rianimazione all’ospedale San Martino, era in sella alla “vecchia” mountain bike che aveva trasformato in una bici da gravel. Le sue biciclette ufficiali, invece, erano rimaste a casa, a Salce. Quindi l’incidente. Con un botto che arriva in un attimo, alle spalle. Ora l’ex primario Davide Mazzon , 67 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso (non in pericolo di vita).



LA PAURA

Erano da poco passate le 15, lunedì pomeriggio, quando una Jeep con il fanale colpisce la ruota posteriore della bicicletta. Neppure il tempo d’accorgersi, si vola, si ricade a terra. Un sobbalzo non da poco che ha causato due fratture vertebrali (di cui una più pericolosa perch é potrebbe inficiare il midollo), cinque costole rotte davanti più cinque costole rotte dietro. E lo sterno rotto. Frattura anche del bacino che prevede un’operazione già in calendario: venerdì Mazzon verrà operato con inserimento di una placca di contenimento. Lunedì pomeriggio era uscito di casa per una passeggiata sulle due ruote. Mai si sarebbe immaginato che dopo un paio d’ore sarebbe stato protagonista di un incidente di tale sorta, con la corsa in ospedale, al San Martino, l’arrivo dei c arabinieri sul luogo dell’incidente, il trasferimento al Cà Foncello di Treviso dove attualmente è ricoverato con prognosi riservata.



IL PERICOLO

Chi lo ha investito, sintetizzando, ha detto che era abbagliato e non ha visto il ciclista che pedalava sul bordo strada. Ecco che gli amici di Mazzon – appassionati di bicicletta – che sono in contatto con la moglie, Marilisa Celato, vogliono lanciare un appello alla prudenza: « Il sole in questo periodo dell’anno è basso, spesso toglie a chi è in auto la corretta visibilità. Si esce da una zona d’ombra e non si vede nulla. A volte, poi, si guida distratti. Vorremmo che la vicenda capitata a Davide Mazzon, valga, quindi, come insegnamento sulla prudenza, come messaggio sulla sicurezza stradale ».