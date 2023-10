Incidente a Fiames, auto finisce fuori strada: due feriti. Spettacolari le operazioni di recupero

FIAMES (BELLUNO) - Incidente a Fiames, auto finisce fuori strada. Il bilancio è di due feriti. Il fatto è accaduto ieri, 8 ottobre, intorno alle 20. Un suv è uscito di strada autonomamente per cause ancora in corso d'accertamento. Al suo interno, i due passeggeri sono rimasti feriti e portati in ospedale dal personale del 118 intervenuto. Spettacolari le operazioni di recupero del mezzo che sono andate avanti fino alla mezzanotte.