Una 92enne cade alla Festa dell'anziano, ma non chiamano l'ambulanza: ora è grave

BORGO VALBELLUNA - Una 92enne cade alla festa dell’Anziano di Borgo Valbelluna, ma nessuno chiama l’ambulanza. Viene visitata velocemente da un medico presente, ma quando va a casa non riesce a muoversi: aveva una frattura multipla alla tibia e ora è ricoverata in ospedale e dovrà forse operarsi. Sono sconvolti i famigliari di A.F., 92enne di Trichiana. «Quando domenica è tornata a casa in auto con un’amica - racconta il figlio - abbiamo dovuto prenderla, metterla su una sedia per portarla dentro. Non si riusciva a muovere e se la toccavamo urlava dal dolore. Abbiamo chiamato i soccorsi e una volta arrivata al pronto soccorso di Belluno le è stata fatta una lastra che ha evidenziato la frattura multipla a una tibia. Ora è ricoverata e stanno valutando come procedere, perché l’operazione