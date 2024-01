BORGO VALBELLUNA - Si è detto genitore per prendere un bambino da scuola, ma docenti e collaboratori scolastici non lo hanno permesso, non avendo esibito la delega e non conoscendolo. Il problema è ristretto ad un caso specifico o c'è qualche persona con disagi che gira attorno alle scuole? Sono le domande che si stanno facendo le famiglie. Mentre La comunicazione dell'Istituto comprensivo statale di Mel ha infatti gettato nello sconforto decine di famiglie. Erano davvero in tanti ieri a domandarsi cosa fosse accaduto a Mel e se c'era da preoccuparsi ulteriormente.

LA COMUNICAZIONE

La nota dell'Istituto scolastico che raggruppa la scuola dell'infanzia, la primaria e secondaria di I grado, volutamente vaga si suppone, testimoniava un fatto grave avvenuto ieri mattina, quando una persona si è presentata dicendo di essere il genitore di un alunno, per poterlo far uscire anticipatamente. «Grazie all'attenzione dei docenti e dei collaboratori scolastici, è stato verificato che non si trattava di un genitore. La persona, durante l'attesa, è andata via e il fatto grave scrive il dirigente scolastico Umberto De Col non ha avuto conseguenze. Naturalmente la scuola sta facendo tutti i passaggi istituzionali necessari per segnalare l'accaduto». Si presume dunque che la vicenda sia finita sulle scrivanie del dirigente provinciale, delle forze dell'ordine e del sindaco.

IL PRESIDE

«Alla luce di quanto accaduto ha scritto il dirigente De Col ai genitori -, è stata data comunicazione ai nostri plessi di mantenere la massima attenzione e di conseguenza si è ritenuto necessario informare anche le famiglie dell'accaduto. Certo della massima cura che tutti insieme poniamo nell'avere cura dei nostri alunni, colgo anche l'occasione per ringraziarvi della collaborazione».

IL COMUNE

Dall'Amministrazione comunale, più volte contattata, nessun cenno. Scandalizzate e preoccupate invece le minoranze del comune, in particolare Gianluca Franco (Il Tuo Borgo ) e Milva Tremea (Passato Presente Futuro). «Non abbiamo informazioni precise le parole di Franco -, non sappiamo in che plesso, di Mel o Lentiai, sia accaduto questo episodio che lascia lo sconcerto. Una cosa è certa: è molto grave. Bene che i docenti e il personale si sano comportanti come prevede la logica, speriamo che la persona possa almeno essere identificato, visto che era li. Bisognerebbe capire bene come è accaduto. Ci informeremo e chiederemo informazioni ». Anche Milva Tremea ha avuto una comunicazione in merito «e ovviamente sono molto preoccupata. Mi informerò anche su come è stata gestita la vicenda perché non è molto chiara la comunicazione. Tre le domande che mi faccio: la persona è stata fatta entrare a scuola? La persona è stata identificata? Si sono avvisate le forze dell'ordine?». Domande che si ponevano in molti ieri pomeriggio a Borgo Valbelluna.