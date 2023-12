Incidente mortale a Borgo Valbelluna. Maurizio Dall'Asen travolto e ucciso da una jeep mentre tornava a casa a piedi

BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Incidente mortale nella serata di sabato 16 dicembre, nel Bellunese. Un pedone è stato travolto e ucciso sulla provinciale 1. La vittima è un 59enne, Maurizio Dall'Asen.

Maurizio Dall'Asen stava rientrando a casa percorrendo a piedi la provinciale in direzione di Lentiai, in località Gus nel comune di Borgo Valbelluna, quando è stato falciato da una jeep condotta da una donna, che non è riuscita ad evitare l'investimento. L'incidente è avvenuto nel tratto tra il distributore di benzina e l’ecocentro. La provinciale è rimasta chiusa per quasi due ore per consentire i soccorsi e il recupero dei mezzi.

La vittima è Maurizio Dall’Asen, 59 anni ex operaio dell'Acc di Mel.