Incidente in Alemagna, una persona ferita. Statale chiusa un'ora per i soccorsi

BELLUNO - Incidente stradale in Alemagna, chiuso il tratto di Domegge di Cadore. L'impatto tra due veicoli e la strada è stata chiusura per consentire l'arrivo dei soccorsi e i rilievi del caso. Una persona è rimasta ferita.

Strada chiusa

Ad essere temporaneamente circoscritto al traffico in entrambe le direzioni è stato il tratto della statale 51 a Domegge. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Le deviazioni sono già segnalate e visibili agli automobilisti di passaggio. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Riapertura al traffico, in entrambe le direzioni, verso le 13.