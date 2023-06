FELTRE - Crescono i coltivatori del fiore dal quale si ricava lo zafferano: ben 60 in tutta la provincia con una produzione nel corso del 2022 di 422,2 grammi, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. «Un prodotto bello, profumato e buono che è un ottimo ambasciatore del nostro territorio» afferma il Gruppo Zafferano Dolomiti. Associazione, nata nel 2016 con l'obiettivo di promuovere la coltivazione della preziosa spezia, che il nove giugno scorso, nella sede della Pro Loco di Busche, si è riunita in assemblea con tutti i suoi gli associati per tracciare un bilancio della scorsa annata produttiva.



250 fiori per un grammo

L'associazione conta circa 60 produttori distribuiti su tutto il territorio provinciale che si dedicano con passione a questa piantagione che richiede tanta manualità soprattutto nella fase di raccolta dei fiori e dell'operazione di separazione degli stimmi che costituiscono la spezia. Infatti sono necessari circa 250 fiori per ottenere un grammo di stimmi essiccati di zafferano. Il Gruppo Zafferano Dolomiti è titolare del marchio regolarmente registrato presso la Camera di Commercio con il quale vengono fatte confezionare da un laboratorio specializzato nel rispetto della normativa vigente, a nome e per conto dei singoli coltivatori, le bustine/vasetti posti poi in vendita nei mercati/fiere, in alcuni negozi della Provincia di Belluno e direttamente dai produttori. Nel 2022 sono stati fatti confezionare in totale 422,2 grammi, quasi il doppio rispetto al 2021 quando furono confezionati complessivamente 287,8 grammi.

Formazione e attività

Coltivare lo zafferano non è semplice quanto si crede. Per questo il gruppo promuove annualmente un corso di formazione tenuto nel mese di aprile dal dottor Massimiliano Gnesotto. «In quest'occasione afferma l'associazione sono stati forniti tanti consigli utili e indicazioni sulle operazioni da effettuare nella coltivazione della spezia che, si ricorda, non prevede l'uso di fitofarmaci o trattamenti chimici». Da luglio 2022 a giugno 2023 il Gruppo con i produttori ha partecipato a 12 fiere/mercati, quali ad esempio la Festa Patronale di San Bernardo a Cesana, la Fiera di San Matteo a Feltre, la Fiera di San Martino a Valle di Cadore, l'Agrimont a Longarone, le giornate Fai 2022 e 2023 presso Villalta a Cart di Feltre.

Fiere e mercati

«I mercati e le fiere sono un'occasione speciale per parlare di zafferano, di come usarlo, delle sue proprietà per il benessere e la salute, del suo aroma unico e delle sue qualità» mette in luce l'associazione.