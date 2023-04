Consorzio Condifesa TVB, fatturato sui 60 milioni e 677 nuovi soci nel 2022

Un fatturato che si aggira sui 60 milioni in forte crescita e che fa registrare un aumento del 16 per cento rispetto all’anno scorso. Questi i numeri del del consuntivo 2022 approvato da parte del Cda del Consorzio Condifesa TVB (Treviso-Vicenza-Belluno) alla presenza del presidente Valerio Nadal, dei consiglieri e del direttore Filippo Codato. Le voci più importanti riguardano le anticipazioni dei premi assicurativi che il Consorzio anticipa per conto dei propri associati (ben 54 milioni di euro) e l’ingresso di ben 677 nuovi soci, numeri che rendono soddisfatto l’intero Cda.

Nadal ha sottolineato: “Questi risultati ed in particolare l’ingresso di quasi 700 nuovi associati del 2022 ci fanno capire che stiamo lavorando sulla giusta direzione. Abbiamo superato il mezzo secolo di attività dalla fondazione del Condifesa (1972), questi successi confermano una consapevolezza sempre più forte da parte degli agricoltori sull’uso di nuovi strumenti per la tutela del reddito in agricoltura”. Nel corso dell’incontro è emerso un bilancio positivo anche sulle attività organizzate durante l’anno svolte a vantaggio della divulgazione della cultura della gestione del rischio (“Vite in campo”, borse di studio rivolte ai giovani, il Forum fitoiatrico).

Sulle anticipazioni (54 milioni) garantite agli associati è intervenuto il direttore Codato: “Le importanti anticipazioni garantite alle compagnie assicurative in forma collettiva dal consorzio hanno permesso ai nostri soci di non dover provvedere all’attivazione di prestiti individualmente. Aspetto questo ancora più importante alla luce degli aumenti del costo del denaro sia per il 2022 che in prospettiva per 2023”. Il bilancio sarà illustrato nel corso delle assemblee parziali del 19 aprile e soprattutto portato per l’approvazione dell’assemblea generale il 16 maggio a Paese.