LONGARONE - L'assemblea dei soci di Ecomont ha approvato il bilancio di esercizio 2022 che si è chiuso con un utile di 90 mila. Resta pressoché invariato il canone di servizio di raccolta per i 18 comuni serviti, aumentato solo della percentuale stabilita dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) pari all'1,6%. L'assemblea ha anche confermato sia l'intero Consiglio di amministrazione sia il Collegio sindacale: Ivan Dalla Marta resterà in carica come presidente della società per i prossimi tre anni (ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025) coadiuvato dai 2 consiglieri eletti con il precedente mandato, Paola Da Deppo e Paolo Verardo. Durante l'assemblea i soci hanno inoltre approvato il piano di investimenti per il prossimo triennio che consentirà in tutta l'area gestita da Ecomont che comprende i Comuni delle Unioni Montane Cadore Longaronese Zoldo, Centro Cadore e Comelico), insieme ai contributi del Pnrr che sono stati assegnati agli stessi enti, di modernizzare il sistema di raccolta rifiuti.

LA GESTIONE 2025

Entro il 2025, infatti, in tutto il territorio servito ci sarà la completa automatizzazione del sistema di raccolta con la realizzazione di isole ecologiche con contenitori fuori terra, interrati e seminterrati in abbinata a press container automatizzati in alcuni punti ritenuti strategici, così come proposto nei cinque progetti approvati dal Pnrr. Un modo con cui verrà implementato il parco mezzi con l'acquisto di ulteriori mezzi attrezzati per l'esecuzione del servizio di raccolta "stradale evoluto" e dell'acquisizione di software e attrezzature necessarie per avviare il processo di internalizzazione della tariffa e degli ecosportelli.

SISTEMA EVOLUTO

Introdotto da qualche anno, il sistema "stradale evoluto" ha già portato validi risultati che consentono la massima efficienza e sicurezza durante le fasi del servizio razionalizzando la raccolta, riducendo l'inquinamento ambientale e valorizzando il territorio con un minor impatto estetico delle isole ecologiche. I soci quindi hanno approvato il piano di investimenti proposto dal Consiglio di amministrazione con l'obiettivo principale di ottimizzare sempre di più la raccolta, mantenere una elevata qualità del servizio cercando di contenere i costi e consentire nel volgere di qualche anno l'applicazione del sistema di tariffazione puntuale a corrispettivo. E per raggiungere l'obiettivo di una raccolta differenziata più puntuale e consapevole, la società sta proseguendo la campagna informativa anche attraverso la presenza sui social e, per il prossimo anno, interventi presso le scuole primarie e secondarie di I grado del terriotorio.