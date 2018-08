Lo gnocco lungo oltre 1 chilometro: il record del mondo ora è bellunese

di Eleonora Scarton

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CESIOMAGGIORE - Con uno gnocco lungo 1.037 metri, Cesiomaggiore entra nel guinnes word record. È stata una giornata importante, quasi storica, per il comune di Cesio che ieri è diventato protagonista a livello internazionale in quanto, grazie al mondo del volontariato, è entrato nell'International book of records per aver realizzato lo gnocco più lungo del mondo. Dopo cinque mesi di preparazione, sia dal punto di vista burocratico ma soprattutto di prove in cucina per capire come realizzare questo gnocco e le...