CESIOMAGGIORE - Sacchetti delle immondizie pieni di rifiuti indifferenziati gettati lungo la scarpata della strada della Val Cornera e vicino ai cassonetti del cimitero di Cesiomaggiore. Una situazione segnalata da alcuni cittadini che ha mandato su tutte le furie il sindaco di Cesiomaggiore, Carlo Zanella: ha voluto verificare di persona lo scempio reacandosi sul posto insieme ai carabinieri forestali: «Ho sporto denuncia contro ignoti, ora analizzeremo i sacchetti per cercare elementi utili per individuare l’autore o gli autori dell’abbandono».

IL RINVENIMENTO

Tutto inizia qualche giorno fa quando alcuni residenti hanno segnalato al comune di Cesiomaggiore la presenza di rifiuti indifferenziati abbandonati nel territorio comunale. Come spiega il sindaco Zanella, «abbiamo riscontrato sul territorio comunale un paio di casi di abbandono illecito di rifiuti. Uno vicino al cimitero di Cesiomaggiore dove, all’interno ed all’esterno dei cassonetti che sono stati posizionati per il rifiuto secco e umido del camposanto, sono stati abbandonati una serie di sacchetti. Il secondo punto è quello lungo la strada della Val Cornera, quella che da Pez porta verso la statale 50; una via secondaria ma con discreto traffico in cui abbiamo riscontrato un abbandono ingente di rifiuti». Complessivamente sono stati rinvenuti 12 sacchetti contenenti di tutto: bottiglie, lattine, plastiche, carta, involucri vari, indumenti. Vista la situazione, l’amministrazione comunale ha deciso di compiere un sopralluogo facendosi accompagnare anche dai carabinieri forestali.

LA DENUNCIA

Un atto su cui l’amministrazione comunale cesiolina non intende soprassedere tant’è che ha sporto denuncia contro ignoti e, con i carabinieri forestali, sta analizzando il contenuto dei sacchetti per capire se vi sia qualche elemento, qualche indizio utile che possa condurre agli autori dell’abbandono. «L’abbandono illecito di rifiuti -ricorda il sindaco - è un reato penale. È una cosa che non possiamo accettare in una società civile e moderna».

IL CONTROLLO

Se da una parte questa vicenda farà il suo corso, per prevenire futuri atti di questo tipo, in particolare nella zona del cimitero di Cesiomaggiore, il sindaco sottolinea: «Il Comune ha ritardato l’approvazione del regolamento sulla videosorveglianza proprio per inserire ulteriori punti su cui potranno essere fatte riprese per capire, nel caso in cui vi fossero altri abbandoni, chi è la persona incivile, maleducata e ignorante, che compie tali azioni. La volontà dell’amministrazione comunale e della stragrande maggioranza dei cittadini è avere un territorio bello, pulito e ordinato. Queste persone non lo hanno ancora capito e quindi cercheremo di farglielo capire per le vie anche legali».