SOSPIROLO - Difficile non amare il ciclismo, per chi vive a Sospirolo. E nonna Arcangela Vedana, vedova De Donà, amava quei corridori che sfrecciano faticando su due ruote. Così i suoi amici e familiari, sapendola ormai avanti con gli anni e non più in perfette condizioni di salute, al passaggio della Carovana rosa, le avevano preparato uno striscione che poi avevano appeso davanti alla sua abitazione, nella frazione si San Gottardo Al Lago, ad un tiro di schioppo dalla certosa di Vedana.

«Nonna Arcangela saluta il giro», c'era scritto a caratteri cubitali, sullo striscione, con un paio di grandi cuori rosa. Davanti a casa di nonna Arcangela, i girini sono passati poco prima delle 13. Ma lei non è riuscita a vederli e a salutarli: se n'è andata, per sempre, attorno a quell'ora, a 86 anni. E la notizia della scomparsa ha destato, naturalmente molta emozione nel Sospirolese dove nonna Arcangela era molto conosciuta (e lo stesso striscione lo dimostra). «Nonna Arcangela saluta il giroper sempre. Ciao Nonna», ha scritto, pertanto, sulla sua pagina Facebook la nipote Danila Roldo. L'anziana era suocera del titolare della notissima azienda meccanica Rolmec, Mario Roldo. La notizia della morte di nonna Arcangela, così, poco dopo è stata data dai familiari, dai figli Erica, Eugenia e Marietto. E in seguito è diventata virale suoi social, raccogliendo centinaia di commenti di cordoglio da parte di sospirolesi ma anche tanti utenti che hanno letto quella triste storia.

I funerali saranno celebrati domani martedì alle 14 nella chiesa arcipretale di Sospirolo. Poi la salma sarà cremata e sepolta nel cimitero del paese.