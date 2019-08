Ucciso dalle vespe: era allergico ma si era dimenticato il farmaco

di Valerio Bertolio

ARSIÈ - Non si parlava d’altro ieri ad Arsiè, nelle frazioni e nei bar: inspiegabile per tutti la morte improvvisa di Germano Mariani, il 75enne residente a Rivai che sabato pomeriggio è deceduto a causa delle punture di vespe in un bosco a Carbonera . Tutti sono rimasti sorpresi da una morte così ingiusta avvenuta proprio di fronte alla moglie Anna Maddalon, che era in escursione con Germano e altri parenti venuti da lontano per le ferie e il Ferragosto. All’origine della tragedia una dimenticanza: il 75enne, soggetto allergico, come certificato dalla Usl, aveva lasciato a casa il tubetto con il farmaco salvavita. Lo aveva dimenticato uscendo per l’escursione e gli è stato fatale.