Guardate un po' chi fa capolino sulle Dolomiti: vi sembra un gatto qualsiasi? Sbagliate...

BELLUNO - Ilha messo su casa nel Bellunese. Ormai non ci sono più dubbi: i dati della presenza del felino si moltiplicano. Non c'è soltanto la documentazione fotografica raccolta a febbraio grazie alle fototrappole installate nella zona di Sospirolo; c'è anche chi è riuscito a registrare esempi di riproduzione tra le Dolomiti. È il caso di Marco Catello, biologo ricercatore specializzato sulla biologia della lince e del gatto selvatico, che da anni si interessa di carnivori (e in particolar modo di felini). E che qualche tempo fa è riuscito a individuare due cucciolate di gatto selvatico. «Per la prima volta abbiamo documentato due riproduzioni in Veneto - conferma Catello -. Sono dei dati straordinari e dimostrano la presenza di una popolazione vitale sul nostro territorio». Si tratta di un'ottima