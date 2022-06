Diretta, il funerale di Leonardo Del Vecchio ad Agordo

AGORDO - Oggi l'ultimo saluto a Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica. Ad Agordo, fuori dal Palaluxottica luogo scelto per le esequie, il clima è ancora di incredulità. Impossibile per molti, soprattutto per i dipendenti, credere che quello che hanno definito il "loro papà" non ci sia più, che non vedranno più quell'uomo gentile, disponibile e leader, nel vero senso del termine.

L'ultimo saluto a Del Vecchio

Attese oltre 5mila persone nella sola sede di Agordo, e a migliaia in collegamento dalle varie sedi di Luxottica dove sarà trasmessa in diretta la cerimonia. Fuori dal Palaluxottica un maxiscermo dove si susseguono le immagini di Del Vecchio, soprattutto in bianco e nero, che ricordano alcuni dei momenti più importanti della sua vita professionale e non solo. Ci sono i video della consegna della laurea honoris causa in economia aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia, le immagini di viaggi e di lui all'interno dell'azienda. Tanti i dipendenti presenti, tutti rigorosamente con la maglietta blu con il logo di Luxottica ad indicare il senso d'appartenenza a questa realtà che per molti non è solo lavorativa, ma è anche sinonimo di famiglia, amicizie e relazioni extra lavorative. C'è tristezza, sguardi persi ma anche voglia di ricordare Del Vecchio con sobrietà, eleganza e continuando a mettere passione in quello che si fa, proprio come faceva lui.

Il funerale di Leonardo del Vecchio DIRETTA

I funerali di Leonardo Del Vecchio inizieranno alle 11.30 di oggi, giovedì 30 giugno 2022.