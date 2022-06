AGORDO - Funerali di Del Vecchio, parla la n.1 delle hostess della barca dell'imprenditore, Vanessa Merlot, arrivata da Nizza, 7 ore in auto: «Non potevo mancare, per me era come un nonno». E spiega gli spuntini a bordo: a lui piacevano tantissimo la mortadella e il formaggio.

Ha un mazzo di fiori con la dedica: «Addio a un uomo stupendo, con tanto affetto. Vanessa»

