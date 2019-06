Caos consegna della posta nel Feltrino: le bollette arrivano scadute

di Eleonora Scarton

FELTRE - Consegna della posta nel feltrino: è caos. Negli ultimi mesi le buste vengono recapitate nelle case dei cittadini in ritardo causando una serie di disservizi tra cui il pagamento di more a causa del pagamento ritardato delle bollette. Un disservizio importante tant'è che l'Unione Montana Feltrina ha deciso di inviare una lettera a Poste Italiane spiegando la problematica e chiedendo che venga data risoluzione altrimenti verranno intraprese le azioni necessarie per rivendicare un diritto essenziale ed importante.