Escursionisti in difficoltà, stanchi e non ben equipaggiati: il salvataggio​a Tabià del Lof

ROCCA PIETORE (BELLUNO) - Ieri, venerdì 14 ottobre, verso le 19.20 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Val Pettorina per due escursionisti in difficoltà, stanchi e non ben equipaggiati. Partiti dal Rifugio Migon a Laste, i due trentenni della Bielorussia, erano saliti lungo un sentiero fino a trovarsi, ormai buio, molto distanti e affaticati. Risaliti alla posizione in cui si trovavano i due turisti, nei pressi del Tabià del Lof, quattro soccorritori sono partiti per andare a recuperarli. Una volta raggiunti, hanno assicurato a una corda corta il più provato per aiutarlo a superare i tratti impegnativi - mentre l'amico si era dimostrato in grado di scendere in autonomia - e con loro sono rientrati a valle. L'intervento si è concluso attorno a mezzanotte.