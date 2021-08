Escursionista in ipotermia si sente male durante la salita: soccorso con l'elicottero

LONGARONE (BELLUNO) - Soccorso un escursionista di 45 anni in ipotermia. Poco dopo le 17 di oggi, 4 agosto, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Rifugio Pramperet dove era arrivato un escursionista che lamentava malessere diffuso. Atterrati in piazzola, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno verificato le condizioni dell'uomo, un turista olandese di 45 anni che stava facendo l'Alta via numero 1, e hanno appurato i sintomi di una probabile ipotermia. Dopo averlo caricato in barella, i soccorritori lo hanno trasportato all'elicottero per portarlo all'ospedale di Belluno.