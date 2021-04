Comelico, produttori e negozi si organizzano per le vendite online

SANTO STEFANO DI CADORE - Si sta rivelando vincente il progetto di “ComeliGo”, il web site del Comelico pensato per il settore food, con il quale si può attivare un servizio di consegna di prodotti locali, a domicilio semplice e veloce, tra negozi, produttori, il “naturale” ed offerte. Il portale web unisce le botteghe di fiducia e qualità, permettendo di fare la spesa online e ricevere il tutto a casa in un’unica consegna, il martedì e il venerdì dalle 18 alle 20.30. Come spiegano, sul portale, gli ideatori, l’idea è nata per permettere di acquistare la qualità che si desidera anche quando non si ha tempo di girare le tue botteghe di fiducia sparse per la città.

AZZERARE LE DISTANZE

«Vogliamo facilitare l’accesso agli artigiani, produttori e rivenditori bellunesi – raccontano – che, attraverso la loro storia, esperienza e passione si sono specializzati nell’offrire qualcosa di speciale. Crediamo che la mancanza di tempo o di un comodo parcheggio non debba più limitare il desiderio di acquistare prodotti di qualità, di premiare le botteghe di fiducia e di scoprire nuove, eccellenti realtà».

SPESA CON UN CLICK

Insomma un poliedrico negozio a portata di click, per esempio, tra le scelte top, articoli regalo, sapori del territorio, della tradizione, della montagna comeliana, l’abbigliamento. La procedura per ordinare è semplice: si selezionano gli articoli, specificando quantità ed eventuali variabili e si scelgono il giorno e la fascia oraria di consegna. Il pagamento viene effettuato online con la carta di debito o credito. E già il giorno seguente la spesa, rigorosamente di qualità, è pronta sulla propria tavola. «Ricordo che quando ero un bambino – racconta l’amministratore del sito Fabrizio Pellizzaroli – accompagnavo mia mamma nei piccoli negozi della zona, dove parlavamo con i commercianti che ci raccontavano la storia, i colori e i sapori dei prodotti che ci stavano proponendo. Crescendo ho visto che queste realtà fanno sempre più fatica ad incontrare le esigenze di persone che scendono a compromessi, spesso a discapito della qualità. Sogno che queste realtà resistano e che un giorno anche i miei figli e i miei nipoti possano ancora godere della stessa fortuna che ho avuto io: così è nata ComeliGo!»

«Sono sempre di corsa – gli fa eco la “collega” del portale Ornella D’Ambros – odio le code e, ad essere sincera, non mi piace fare la spesa, ma amo mangiare bene, sano e possibilmente locale. Quanto bello sarebbe se ci fosse qualcuno che mi portasse a casa i prodotti che desidero, quando lo desidero? Quanto bello sarebbe poter premiare, con pochi click, i piccoli artigiani che fanno della ricerca della qualità la loro missione quotidiana? Dovevamo trovare una soluzione e così è nata ComeliGo».