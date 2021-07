Non ce l'ha fatta la bimba di 10 anni investita dall'auto: paese sotto choc

CESIOMAGGIORE - E' arrivata questa sera in paese, 26 luglio, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto apprendere. La piccola 10 anni, investita da un'auto a Soranzen sabato mattina non ce l'ha fatta. E' morta oggi all'ospedale pediatrico di Padova, dove era stata elitrasportata in condizioni critiche subito dopo l'incidente. Il paese aveva pregato fino a poco prima affinché si verificasse il miracolo, purtroppo non c'è stato.

