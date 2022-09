Cercatore di funghi cade e ruzzola nella scarpata: è grave

SANTA GIUSTINA - Sono gravi le condizioni di un cercatore di funghi, ruzzolato nel bosco per oltre 20 metri in una ripida scarpata, sopra San Vittore Veses oggi 14 settembre 2022. L'83enne di Santa Giustina, che si trovava assieme alla moglie fuori dal sentiero che sale verso la Chiesa di San Felice, era scivolato riportando un sospetto politrauma. Una volta attivato, il Soccorso alpino di Feltre ha contattato la donna, per farsi descrivere l'itinerario seguito e circoscrivere la zona dove far intervenire l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Individuato il punto, nelle vicinanze sono stati sbarcati con il verricello equipe medica e tecnico di elisoccorso, che hanno prestato le prime cure urgenti all'uomo, supportati nelle operazioni da una squadra sopraggiunta nel frattempo. Imbarellato, l'infortunato è stato recuperato e trasportato all'ospedale di Treviso. I soccorritori hanno invece riaccompagnato a valle la moglie.