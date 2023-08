Supersfida di Coppa Italia, la Dolomiti sorprende il Treviso e si qualifica ai rigori

L'ambizioso Treviso è già fuori dalla Coppa Italia di serie D, la Dolomiti Bellunesi conferma invece quanto di buono già visto nei test estivi. Allo stadio Tenni il turno preliminare riserva una sorpresa. La squadra di casa in realtà parte meglio, senza però concretizzare la superiorità evidenziata nel primo tempo. Nella ripresa Nicola Zanini aggiusta la sua squadra, passando dal 4-3-1-2 al 4-3-3, e progressivamente mette in difficoltà il Treviso. Non arriva quindi per caso il gol del vantaggio bellunese, segnato dal forte centrocampista Tardivo. Ci pensano due ex Dolomiti a confezionare l'azione del pareggio: Arcopinto ispira, Posocco segna. Si arriva ai rigori, la Dolomiti apre senza paura, li segna tutti e 5 (l'ultimo di Yabrè) e si qualifica. Il Treviso invece fallisce la prima trasformazione, il tentativo è di Sottovia, la paratona del lituano Virvilas, nazionale Under 21 nel suo Paese. Inutili gli altri tre penalty realizzati, non servirà neppure calciare l'ultimo, finisce 6-4 per la Dolomiti Bellunesi che domenica prossima affronterà il Montebelluna nel primo vero turno di Coppa Italia, probabilmente nello stadio di Feltre. E tra 15 giorni si inizierà il campionato, ma ancora non si conoscono né il girone né tantomeno il calendario del gruppo C di serie D.

