La svolta della Dolomiti Bellunesi ha già un nome: il nuovo allenatore è Diego Zanin, ex Belluno

E' trascorsa meno di un'ora dal comunicato ufficiale con cui la Dolomiti Bellunesi annunciava la separazione consensuale dal tecnico biellese Lucio Brando, che già il club fa sapere il nome del nuovo allenatore: Diego Zanin. Un volto notissimo del calcio veneto, conosciuto anche in provincia per avere allenato l'Ac Belluno, una delle tre società che nel maggio 2021 hanno dato vita a questo club che intende rappresentare l'intero territorio, insieme a Union Feltre e San Giorgio Sedico. Nella scelta del direttore generale Luca Piazzi e della società una caratteristica è evidente: stavolta si punta su un mister che conosce il girone C, quello triveneto. Brando, biellese, aveva allenato squadre di altri 4 raggruppamenti di serie D, mai però quello veneto-friulano-altoatesino, in cui ha dovuto pagare dazio alla concretezza degli avversari, contrapposto al suo gioco iper offensivo, rivelatosi però anche poco efficace. Anche se all'origine di quella che è stata presentata come una "separazione consensuale", ci sarebbero rapporti non ottimali con i giocatori, o una parte di loro. Questo il comunicato in cui si annuncia l'accordo con Diego Zanin: "Il nuovo allenatore della SSD Dolomiti Bellunesi è Diego Zanin. Classe 1967, di Motta di Livenza, è un tecnico di grande esperienza e affidabilità, molto conosciuto in provincia anche per i suoi trascorsi al Belluno Calcio. Sulla panchina gialloblù, nel 2019, ha contribuito al raggiungimento della salvezza, attraverso i playout, e a raddrizzare una stagione che sembrava compromessa. È storia recente, invece, la duplice esperienza in qualità di vice allenatore al fianco di Massimo Pavanel, in serie C: prima alla FeralpiSalò, poi al Padova. In passato, invece, ha vinto il campionato a Treviso e allenato anche la Reggina e il Monopoli. La società ha sottoscritto con mister Zanin un contratto annuale: il nuovo tecnico inizierà a lavorare subito con la SSD Dolomiti Bellunesi". Zanin debutterà sulla panchina della Dolomiti domenica allo stadio Zugni Tauro di Feltre, affrontando il Cartigliano; i bellunesi sono attualmente terzultimi nel girone C, avendo perso 3 delle 4 partite giocate finora.