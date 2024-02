Clamoroso alla Dolomiti Bellunesi: Luca Piazzi non è più il direttore generale

Luca Piazzi non è più il direttore generale della Dolomiti Bellunesi.

Lo ha annunciato poco fa, nel pomeriggio di giovedì 1 febbraio, la società nata nel maggio di 3 anni fa dalla fusione di Belluno, Union Feltre e San Giorgio Sedico. L'investimento più consistente di queste stagioni era stato fatto proprio su questo dirigente esperto, proveniente dal settore giovanile del Parma, ottimo conoscitore del mondo professionistico. All'inizio si era parlato di un contratto triennale ma era nell'aria che il rapporto difficilmente sarebbe continuato al termine di questa seconda stagione, che pure è nettamente la migliore a livello di risultati (la squadra è terza in classifica nel girone C di serie D). Questo il testo del comunicato ufficiale: "La Ssd Dolomiti Bellunesi comunica l’interruzione, in forma consensuale, del rapporto di collaborazione con il direttore generale, Luca Piazzi. La conclusione del rapporto è legata a una riorganizzazione interna alla società e avviene in questo momento della stagione nell’ottica di pianificare in tempi adeguati l’annata sportiva 2024-2025. A livello dirigenziale, la gestione dell’area tecnica viene affidata a Simone Bertagno. Si interrompe la collaborazione, ma non certo la stima nei confronti di un professionista che ha contribuito a far crescere la Ssd Dolomiti Bellunesi. A Piazzi, il presidente Paolo De Cian e tutto l’ambiente dolomitico augurano il meglio in vista del futuro". Al di là delle parole di circostanza, è clamoroso che la separazione avvenga in questo modo, improvvisamente, a metà stagione.