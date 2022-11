BELLUNO - Chi sta peggio è Santa Giustina: qui i costi sono quadruplicati. A Pedavena, invece, rispetto ad un anno fa le spese che si sono addirittura ridotte. È questo l'esito del censimento che la Provincia ha fatto sui conti di gestione delle diverse piscine comunali, impianti sportivi energivori. E raccogliendo l'allarme arrivato da gestori e amministratori, il presidente Roberto Padrin dice: «Stiamo pensando a un ordine del giorno da condividere con i sindaci sui cui territori insiste una piscina pubblica. Sono infatti impianti con una funzione non solo sportiva, ma anche sociale e sanitaria, visto che ospitano in molti casi attività di rieducazione motoria a supporto degli interventi di tipo riabilitativo. È inoltre l'unica attività a cui possono accedere tutti, dai bambini di tre mesi sino agli ultranovantenni e a persone con diverse disabilità e con ridotta mobilità. Se questi impianti chiudono, diventa difficilissimo riattivarli».

« Queste bollette rendono impossibile la riapertura »

Ecco perché la Provincia intende svolgere un'azione di moral suasion nei confronti del Governo. Sei le piscine pubbliche presenti in provincia: sono quelle di Belluno, Pedavena, Santa Giustina, Agordo, Longarone e Pieve di Cadore; ad esse si aggiungono gli impianti di Pelos, privato ma utilizzato anche a livello pubblico, e quello di Tambre, inattiva da qualche tempo: «L'interesse per la struttura c'è - spiega la sindaca di Tambre, Sara Bona - ma al momento l'attuale scenario delle bollette rende impossibile la riapertura». In un anno a Santa Giustina i costi sono quadruplicati. Qui la gestione è affidata a Ondablu che interviene per il 42,5% sul pagamento delle bollette, intestate al Comune. La bolletta del gas di un semestre 2021 era stata di 19.100 euro, quella del 2022 arriva a 55.500: in questo caso hanno giocato sia gli aumenti, sia la stipula di un nuovo contratto. Per l'elettricità invece si passa dai 22.400 euro di un semestre 2021 a 84.700 di un semestre 2022. Tariffe bloccate sino a marzo 2023, invece, all'impianto di Pedavena, sempre gestito da Ondablu, che si salva: il gas è passato dai 13.054 del secondo semestre 2021, ai 13.830 euro del secondo semestre 2022; l'energia elettrica invece è calata da 13.340 a 9.680 euro, in virtù di un minore consumo dovuto al clima più caldo della stagione. Ma Angelo Paganin, amministratore di Ondablu che conta 13 dipendenti e una settantina di collaboratori, avvisa: «Se la situazione non cambierà, nel 2023 si prevede un aumento di quattro volte».

La piscina di Belluno è l'impianto più grande e con i maggiori flussi, ma sconta gli stessi problemi delle strutture più piccole. Al 31 ottobre 2022, la somma delle bollette elettriche ammonta a 58.389 euro: già molto di più dell'intero 2021 (48.533 euro). A fronte di un consumo di 53mila chilowatt di ottobre di quest'anno, la spesa è stata di 11.507 euro, quando un anno fa uno stesso consumo costava circa 8mila euro. La spesa del gas, che ha la stessa fornitura per piscina e Spes Arena, risulta invece raddoppiata in un anno: al 30 settembre di quest'anno la somma dei costi arriva a 160.238 euro, mentre i dodici mesi 2021 era di a 84.847 euro.

Le altre strutture

Ad Agordo le spese sono triplicate: la bolletta elettrica è passata da 0,26 a 0,74 euro al chilowatt/ora, mentre quella del gas per riscaldamento acqua e ambienti è lievitata in un anno da 0,56 euro a 1,50 euro al metro cubo: «Costi estremamente rilevanti per strutture come la nostra» spiegano i gestori della società Attivamente Agordino. La piscina di Pieve di Cadore, in gestione all'associazione Mondosport, ha visto lievitare la bolletta elettrica del 66% in un anno: le fatture giugno-settembre 2021 erano state di 3.368 euro, quelle dello stesso periodo di quest'anno ammontavano a 5.588 euro. Il riscaldamento è invece aumentato dell'87%: da 1.310 per i prim sei mesi 2021 - a 2.446 euro nel 2022. La rassegna si chiude con l'impianto di Longarone (gestore Lessinia Nuoto). Qui l'energia arriva da tre fonti diverse: elettricità, gas e riscaldamento a cippato, materia che fino a pochi mesi fa costava pochissimo e che ha subito un'impennata del 25-30%. In più, l'impianto possiede un cogeneratore a gas che aiuta nell'abbassare i consumi elettrici, ma funzionava a regime quando il gas costava meno. «Ed i costi complessivi sono triplicati» spiega il gestore Cristian Rebuzzi.