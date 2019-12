Schiaffi, botte e insulti all'anziana: figliastra-badante finisce in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - «Sporca, lurida» e poi tirate di capelli, schiaffi e continue vessazioni a quella anziana di 78 anni, malata e disabile per le conseguenze di un'ischemia. E' finita in manette per maltrattamenti aggravati in famiglia una 71enne di Belluno, arrestata venerdì in flagranza dagli uomini della Squadra Mobile di Belluno. La donna, che è la figlia dell'uomo che aveva sposato in seconde nozze l'anziana maltrattata, da qualche mese sottoponeva la matrigna, di cui doveva invece prendersi cura come badante, a continui maltrattamenti.Dopo essere finita in carcere allaal termine dell'udienza di convalida è stata rilasciata con una misura meno afflittiva.