BELLUNO - I sindaci del Feltrino difendono i loro autovelox. E se da un lato Arsiè raddoppia e mette una nuova telecamera nel temuto e contestato rilevatore che ha mietuto tante vittime sulla statale 50 bis del Grappa e del passo Rolle, dall’altro a Quero Vas il caso arriva in consiglio comunale dove il sindaco ha elencato nel dettaglio le caratteristiche della strada e dei requisiti per quel tipo di controlli. Intanto Altvelox, l’agenzia nazionale specializzata nei ricorsi su autovelox, che ha sede a Belluno in via Del Boscon e che rientra nella rete dell’associazione Miglior Tutela non si ferma e continua la sua battaglia.

IN AULA

Nel corso del recente consiglio comunale di Quero Vas, il consigliere del gruppo di minoranza “Il ponte – laboratorio per Quero Vas” Antonio Mondin ha chiesto al sindaco Bruno Zanolla alcuni chiarimenti in merito all’autovelox installato dal Comune di Quero Vas sulla strada provinciale 1bis “Madonna del Piave”, in quanto da indiscrezioni di stampa sarebbe emerso che « la strada in questione non avrebbe avuto i requisiti per l’installazione del misuratore della velocità » . « Nello specifico – ha proseguito Mondin – è stata citata una sentenza del giudice di pace che attestata l’assenza di banchine e di una documentazione completa che certifichi il tasso di incidentalità » .

LA QUESTIONE

La risposta del primo cittadino è partita dal presupposto che è vero che c’è un comitato istituito in Provincia che ha attaccato le amministrazioni comunali e i sindaci paventando illegittimità importanti e aspetti penali fondandosi su alcuni ricorsi accolti ma è altrettanto vero che il tribunale ha ribaltato tutte le sentenze. I ricorsi avevano, infatti, quale punto nebuloso la non chiara distinzione fra omologazione e approvazione. Infatti il codice della strada parla di omologazione mentre il Ministero, nel rilascio delle autorizzazioni, parla di approvazione e ha affermato in più occasioni che i 2 termini si equivalgono. « I nostri dispositivi di rilevamento della velocità – ha voluto sottolineare il sindaco per eliminare ogni dubbio – sono stati installati sulla base di segnalazioni di cittadini e seguendo tutte le procedure previste dalla legge e lo dimostra il fatto che tutti i ricorsi accolti sono stati ribaltati » . Zanolla ha poi voluto parlare anche dei dispositivi installati sulla destra Piave « che – ha sottolineato – avevano quale scopo quello di salvaguardare l’incrocio di Santa Maria » .

L’EMERGENZA

Fra le motivazioni che hanno portato all’installazione degli autovelox, il sindaco di Quero Vas ha voluto ricordare anche l’elevato numero di morti e feriti causati da incidenti occorsi in destra Piave e il pericolo derivante dalla presenza di animali che compaiono improvvisamente sulla sede stradale in sinistra Piave. La pericolosità della strada Feltrina era anche stata recentemente sottolineata durante l’inaugurazione di una nuova struttura ricettiva in valle di Schievenin dall’onorevole Dario Bond che aveva addirittura paventato, qualora non si prendesse seriamente in esame la sua rivisitazione, la messa in atto di una « protesta forte perché dobbiamo far capire a chi di dovere - aveva tuonato Bond - che questa non è una strada secondaria, ma una strada molto importante, pericolosa, che ha visto tante vite umane perse e che ha bisogno che ci venga messa mano con un grosso finanziamento » .

LE RISORSE