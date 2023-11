QUERO VAS - Autovelox di Quero: la strada provinciale 1 bis « priva di requisiti » ed il fascicolo non avrebbe i dati sull’incidentalità. Per questo il Giudice di Pace ha accolto il ricorso degli automobilisti affermando che l’autovelox presente nel comune di QueroVas è illegale. « A fronte di ciò, riteniamo impossibile che il tribunale di Belluno possa accogliere un improvvido ricorso da parte del primo cittadino » afferma A ltvelox, associazione nazionale dei consumatori specializzata sulla sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti che ha dato la notizia. Una considerazione che affonda le proprie fondamenta dal fatto che, ad oggi, quasi tutti i ricorsi presentati dagli automobilisti sono stati accolti dal giudice di Pace ma poi la sentenza è stata ribaltata dal giudice del tribunale di Belluno che d à ragione ai comuni.

I PRESIDI

Ad oggi l’apparecchio di Vas è ancora al suo posto e continua a funzionare. Diversamente dall’altro posizionato sulla Feltrina: in quel caso il Comune di Quero Vas ha lasciato scadere il contratto di noleggio dell’apparecchio anche alla luce della decisione di fare scendere il limite di velocità a 70 chilometri all’ora su tutto il tratto che dal Carpen arriva a Quero Vas. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di ottenere il permesso per posizionare in futuro un autovelox all’altezza della frazione di Santa Maria.

L’INCIDENTALIT À

I motivi della sentenza affonda le sue radici sul fatto che sulla strade extraurbane per poter installare l’autovelox devono esserci banchine: così non è in quel tratto. I poi p er arrivare a dire che l’autovelox che si trova all’imbocco della galleria di Vas è “ illegale ” , i l giudice di p ace di Belluno afferma che manca un documento che certifichi il tasso di incidentalità; documento fondamentale di cui il Prefetto deve tener conto al fine di rilasciare l’autorizzazione. « Nonostante lo avessimo richiesto in più occasioni nei vari ricorsi da noi patrocinati – evidenzia Altvelox - il Prefetto di Belluno e neppure la Polizia Stradale di Belluno, ci hanno mai fornito le relazioni semestrali che avrebbero dovuto essere prodotte dalla Commissione Provinciale Permanente costituita proprio dal Prefetto di Belluno. Addirittura, in una risposta ci era stato palesemente dichiarato che la relazione sugli incidenti della Provinciale 1 era “documento non disponibile ”. A ssurdo se si pensa che un autovelox può essere autorizzato solo in presenza di un elevato tasso di incidenti riferito al punto di installazione o sue immediate vicinanze non in 19.9 chilometri di strada come vorrebbero il Sindaco ed il Prefetto » .

LA SENTENZA