ARSIÈ - Quasi 100mila euro per il noleggio di 4 anni di una nuova telecamera per il rilevamento della velocità. Il Comune di Arsiè non si ferma dopo i ricorsi di automobilisti multati e insulti social. Rilancia: rafforza il contestato autovelox della statale 50 bis del Grappa e del passo Rolle. Prende una nuova telecamera per effettuare il controllo in entrambe le direzioni molto più velocemente. Con la conseguenza di fare più multe. «La postazione fissa ha un'unica telecamera - spiega il Comune nell'atto con cui destina la somma - che, pur permettendo di effettuare il controllo della velocità in modalità bidirezionale, determina un aggravio in termini di tempo, risorse umane e scorrevolezza degli iter burocratici». Per questo è stato deciso di «provvedere al posizionamento nella nuova postazione fissa di una ulteriore apparecchiatura di rilevamento della velocità, sempre a noleggio, in modo da avere una telecamera per ogni senso di marcia».

IL CONTESTO

Ricordiamo che il Comune è passato da incassi di 30mila euro per le multe sulla strada alla cifra record di 1,2 milioni che lo ha fatto schizzare ai primi posti nella classifica dei comuni bellunesi. L'apparecchio è posizionato sulla cruciale Strada Statale 50 bis/var sulla piana di Arsié, collegamento tra Valsugana e Primiero. Una via che invita qualche automobilista dal piede pesante ad infrangere le regole dei limiti. Una strada che parte dal Ponte sul Lago di Corlo nei pressi del confine col comune di Fonzaso, e esce poi dal suo ambito amministrativo con l'inizio della Scale di Primolano, con grande traffico nazionale e internazionale per vari motivi. In quel tratto di strada il limite è di 90 all'ora, ma prima del presidio fisso c'era chi sfrecciava anche a 160 orari. Poi l'autovelox: nel 2022 è arrivato quello di ultima generazione e le multe sono fioccate. Ora quella stessa postazione viene "potenziata".

LA DECISIONE

Il Comune d'Arsié ha deciso di noleggiare un "sistema di rilevazione del superamento dei limiti massimi di velocità con postazioni fisse/modalità automatica". Nella determina in cui si provvede alla spesa si ricorda come il Comune a maggio abbia «chiesto all'Anas l'autorizzazione alla modifica e all'adeguamento dei punti di rilevamento della velocità al chilometro 5+070 lato sinistro della statale 50 bis/var "del Grappa e del Passo Rolle». Un'autorizzazione che è arrivata in Municipio il 9 novembre scorso in cui si dà via libera la modifica del punto di rilevamento, lato sinistro. Nell'atto viene sottolineato «che la strada in questione rientra tra quelle dove è possibile l'installazione e utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285, senza la presenza di operatori Polizia». Ovvero la violazione dei limiti massimi di velocità. In conclusione si procede al noleggio di un'ulteriore apparecchiatura di rilevamento velocità in modo da avere una telecamera per ogni senso di marcia. La spesa annua presunta è di 24mila 302,40 euro: la somma impegnata è di quasi 100mila euro per i 48 mesi di noleggio, 4 anni.

LA SICUREZZA

Un bel regalo natalizio per i cittadini arsedesi: certo non mancherà di scatenare nuove polemiche. Va ricordato però che 800mila euro delle multe del 2022 sono già stati impiegati per asfaltare alcune strade di Arsiè. E ne rimangono in cassa ancora 400mila euro, oltre a quelli di quest'anno.