Esce di strada: auto trafitta dal guard rail. Illeso l'autista sotto choc

BELLUNO - Poco più in alto e non ne sarebbe uscito vivo. Si è salvato per miracolo il 58enne bellunese che ieri è finito fuori strada sulla provinciale 1 Sinistra Piave a Sagrogna, con la vettura trafitta dal guard rail. L'auto, una Hyundai, è andata distrutta: la barriera di protezione stradale, infatti, si è infilzata nel vano motore. Qualche centimetro più su e avrebbe spaccato il parabrezza colpendo il conducente, non lasciandogli probabilmente scampo. Invece è uscito dall'abitacolo con le sue gambe e ha atteso i soccorsi, pur sotto choc.

L'INCIDENTE

Erano le 19,30 di ieri sera quando è scattato l'allarme per l'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli. Per cause in corso di accertamento l'uomo avrebbe perso il controllod ella vettura, mentre procedeva da Belluno verso ponte nelle Alpi. Lo schianto al chilometro 3 e 200 dove la vettura ha divelto 15 metri di guard rail, prima di finire la sua corsa. Il 58enne alla guida, unico occupante dell'auto, è sceso chiedendo aiuto.



I SOCCORSI

Sul posto, in via Sagrogna, sono accorsi i vigili del fuoco del comando bellunese. «I pompieri arrivati con il personale di prima partenza hanno messo in sicurezza l'auto la cui cuspide si è infilata nel motore dell'auto - spiegano dal comando dei vigli del fuoco -, mentre il conducente rimasto ferito è stato preso in cura dal personale sanitario per essere trasferito in pronto soccorso». Portato al San Martino di Belluno ieri in serata, dopo la visita, è stato dimesso. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia stradale: il traffico è proseguito prima a senso nico alternato per poi tornare alla normalità, intorno alle 20.30. I primi soccorsi sono stati effettuati da parte di una pattuglia della guardia di finanza che stava transitando in zona. Sul posto è accorso anche personale di Veneto strade per il ripristino della sicurezza della strada.