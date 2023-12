Belluno. L'Ulss riprova a mettere in vendita la colonia, le aste sempre andate deserte

FELTRE (BELLUNO) - Case e terreni, l'Ulss torna a mettere all'asta i suoi beni. Dopo aver venduto casina Modesta di Foen di Feltre qualche settimana fa, ora l'azienda ospedaliera rimette in vendita la colonìa numero 5 e alcuni terreni di sua proprietà e non più di interesse per le attività dell'Ulss 1 Dolomiti.

LA COLONIA

È lunga la storia dell'ex colonia numero 5 che si trova in località Casonetto a Feltre. L'azienda Ulss, nel 2005, aveva richiesto alla Regione l'autorizzazione alla vendita, mediante asta pubblica dell'ex colonia 5; autorizzazione che è stata concessa nel corso dello stesso anno. L'edificio è quindi stato posto all'asta nel 2010, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, ma anche recentemente in questi 2023 ma l'esito è sempre stato negativo. Nessuno ha voluto acquistare questo bene. Nel corso degli anni, una parte della struttura è stata utilizzata come ricovero di felini abbandonati ma, nel 2018, è stata dichiarata inagibile dal direttore del servizio igiene allevamenti e produzioni zootecniche dell'Ulss Dolomiti. Ora la direzione intende riprovarci. La base d'asta per questo immobile è di 213mila 500 euro.

TERRENI

L'azienda ospedaliera però intende alienare anche alcuni terreni e, nello specifico, quelli presenti a Santa Giustina. Si tratta di un terreno edificabile in località Formegan, via Mezzaterra, che deriva da una vecchia donazione fatta da un privato. Tre i tentativi d'asta messi in atto, tutti andati deserti. L'ingegner Mauro Curto ha eseguito una perizia di stima che fissa il valore di tali terreni in 51mila 390 euro. A Belluno, l'Ulss 1 Dolomiti ha chiesto alla Regione di poter avviare le procedure per l'alienazione di un appartamento che si trova in via Lambioi. La base d'asta è di 170mila euro.