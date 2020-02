Alpinista precipita dalla cascata di ghiaccio e muore

SANTO STEFANO DI CADORE - Dramma nel primo pomeriggio di oggi alle cascate Carpe Diem, nel territorio comunale di Santo Stefano. A perdere la vita un alpinista impegnato nella scalata. Sul posto stanno intervenendo gli uomini del Soccorso alpino e i tecnici del soccorso della Guardia di finanza. Dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno.

Al momento l'identità della vittima non è stata resa nota né è nota la dinamica dell'incidente. E' certo che all'arrivo dei soccorsi per lui non c'era più nulla da fare. Per la provincia di Belluno si tratta del terzo morto in montagna in tre giorni.

Ultimo aggiornamento: 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA